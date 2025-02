Irapuru recebe em Brasília, Selo Ouro pelo compromisso com a alfabetização

O Município de Irapuru foi contemplado com o Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização, na categoria Ouro, um reconhecimento pelo compromisso da gestão municipal com a educação básica e a alfabetização infantil.

A premiação destaca os esforços da Diretoria Municipal de Educação e da administração municipal para garantir que as crianças de Irapuru sejam alfabetizadas na idade certa, refletindo avanços significativos na educação do município.

A solenidade de entrega ocorreu em Brasília com autoridades do Governo Federal e reuniu prefeitos de diversas regiões do país, todos reconhecidos pelo empenho em fortalecer a alfabetização e o ensino público. O prefeito Mazinho esteve presente e representou o Município recebendo a honraria.

Mazinho celebrou a conquista e enfatizou que esse resultado é fruto do trabalho conjunto de gestores, equipes pedagógicas e professores da rede municipal de ensino.

“Esse prêmio simboliza nosso compromisso com o futuro das nossas crianças. Estamos investindo para que cada aluno tenha acesso a uma educação de qualidade desde os primeiros anos escolares”, afirmou.

Nos últimos anos, Irapuru tem se destacado em diversas frentes educacionais, com investimentos em formação docente, infraestrutura escolar e metodologias inovadoras de ensino.

A obtenção do Selo Ouro reforça o impacto positivo dessas iniciativas e a dedicação da gestão municipal em transformar a educação da cidade.