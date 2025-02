Em Mariápolis, sertanejo Zé Neto fecha negócio em haras para criação de cavalos Quarto de Milha

O sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto & Cristiano, esteve em Mariápolis nesta semana, em visita ao Haras WV, do criador e empresário Wilson Vitório Dosso, onde fechou negócio para iniciar criação de cavalos Quarto de Milha.

Ele chegou à propriedade de helicóptero, onde foi recepcionado pelo anfitrião e profissionais do meio. Zé Neto conheceu as instalações do haras e o plantel. A presença do artista foi divulgada nas redes sociais do Haras e do seleto grupo que estava no local.





No vídeo publicado Zé Neto e Wilson Dosso falam sobre a compra de uma potra Quarto de Milha, que aparece nas imagens. “Gente, tô começando agora no Quarto de Milha. É o primeiro animal [da raça] que eu tive o prazer de adquirir aqui, através do meu amigo Wilson”, disse. “Vai dar muita alegria. Essa aqui vai para a família Toscano, primeira de muitos, se Deus quiser. Estou muito feliz”, completou o artista e criador.





Em outro momento da publicação Zé Neto qualifica o Haras. “Hoje o Haras do seu Wilson é referência no estado de São Paulo, acho que no Brasil e no mundo também”, destacou.

Na sequência, o anfitrião finaliza o conteúdo publicado. “Obrigado por ter comprado aqui uma potra e com certeza, a você e sua família, ela fará muito bem para vocês todos”, encerrou.

Não foi publicado o valor do negócio. A potra Quarto de Milha recebeu o nome de “Notificação Preferida”, sucesso na voz da dupla, lançada em 2018.