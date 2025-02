LUCÉLIA: Hoje é a grande final do Campeonato de Férias de Futsal 2025

Na noite de quarta-feira (12) em jogos pelas semifinais no Ginásio de Esportes Eng.Agrônomo Daniel Luiz Dias, foi definido as equipes finalistas que estarão decidindo o Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Lucélia 2025.

A disputa final da competição luceliense acontecerá na sexta-feira (14), também no Ginásio de Esportes.

O Campeonato Municipal de Férias de Futsal 2025 tem a realização da Prefeitura de Lucélia por intermédio da SECEL (Secretária de Educação Cultura Esportes e Lazer de Lucélia).

OS FINALISTA

As equipes Black Sharks/ Foto Bandeirantes e Morro/ Siri Burg/ Pizzaria Itália chegaram a disputa final ao derrotar seus adversários Morro/ Marcin Funilaria e União Norte Sul.

BLACK SHARKS/ FOTO BANDEIRANTES.

Em uma partida e muito equilibrada e disputada com várias chances de gols desperdiçadas entre as duas equipes, o jogo acabou terminando no tempo normal com empate em 2 a 2.

Com os gols sendo marcados Mineiro e Jeferson (Morro) e Paraguio e Tailon (Blacks Sharks).

Nas cobranças de penalidades, o Black Sharks / Foto Bandeirantes conquistou sua classificação na terceira cobrança com o goleiro Diogo defendendo a cobrança de Kleberson e o bom jogador Paraguaio, convertendo com gol e garantindo a vitória e classificação para a final da competição por 3 a 2.

MORRO / SIRI BURG/ PIZZARIA ITÁLIA

Os comandados do treinador Bruno Queiroz, não teve muita dificuldade para garantir sua classificação. Melhor em quadra após várias substituições acabou saindo com a vitória e classificação para a final ao vencer de goleada pelo placar de 7 a 1.

Os gols foram marcados através dos jogadores Caruzo e Lucas (2 cada), Samuel Samuca, Daniel e Maicon (1 cada).

FINAL É HOJE

O encerramento do Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Lucélia, com a final acontece nesta sexta-feira (hoje).

Em quadra na busca pelo título da competição estarão se enfrentando as equipes do Black Sharks F.C./ Foto Bandeirantes e C.A Morro/ Siri Burg/ Pizzaria Itália. A partir terá seu início previsto a partir das 21hrs.

Um público deverá prestigiar na noite desta sexta-feira, no Ginásio de Esportes Eng. Agrônomo Daniel Luiz Dias.