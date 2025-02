Mulher morre e criança fica ferida em acidente com bicicleta elétrica

Na manhã desta sexta-feira (14), um trágico acidente chocou os moradores da Vila Jardim, na zona Oeste de Marília. Rosemary Inácio de Faria, que seguia para o trabalho em uma bicicleta motorizada, acabou atropelando um menino enquanto ele atravessava a rua Mário Berriel, após sair de um mercado.

Após o impacto com a criança, a condutora perdeu o controle do veículo em um trecho íngreme e colidiu violentamente contra um muro. Apesar de o menino ter sofrido apenas ferimentos leves, Rosemary não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, conforme confirmado pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que chegou rapidamente.

Imagens compartilhadas nas redes sociais por um motorista mostram a inclinação acentuada da via e a movimentação de curiosos e autoridades no local do acidente. Relatos indicam que moradores já haviam solicitado melhorias na infraestrutura viária da região devido aos riscos apresentados.

Declive perigoso

A vítima, residente na Vila Coimbra, teve sua identidade confirmada pelas autoridades. As investigações preliminares apontam para possíveis falhas nas condições da via como fatores contribuintes para o acidente. A comunidade local já havia alertado sobre a necessidade de intervenções no sistema viário, visando prevenir acidentes como este.

O trecho onde ocorreu a colisão é conhecido por sua periculosidade devido ao declive acentuado e à visibilidade reduzida. Testemunhas destacaram a presença de buracos na via, o que pode ter afetado o controle da bicicleta motorizada.

Investigação em curso

A morte trágica de Rosemary Inácio de Faria levanta questionamentos sobre a segurança viária e a urgência de implementar melhorias. A pressão sobre a Prefeitura de Marília e os órgãos de trânsito aumenta, exigindo uma revisão e aprimoramento das condições da via.

A prioridade agora é garantir a segurança dos moradores e evitar que incidentes como este se repitam, proporcionando um trânsito mais seguro para todos.