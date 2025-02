PACAEMBU: 1º Campeonato dos Três Tambores tem início neste sábado

A cidade de Pacaembu recebe neste sábado, dia 15 de fevereiro o 1º Campeonato dos Três Tambores, um evento inédito que promete movimentar a Cidade Paraiso e atrair competidores e amantes do esporte equestre.

De acordo com a organização, o evento será dividido em três etapas, com diversas categorias para atender diferentes níveis de competidores. As premiações ocorrerão em todas as etapas, contemplando os cinco primeiros colocados de cada categoria. Já a grande final das três etapas está programada para o mês de abril, sendo um patinete para a categoria mirim e uma moto para a categoria principal feminina.

Em entrevista, a fisioterapeuta, empresária e proprietária do Centro de Treinamento Três Meninas, dra. Ana Carolina, destacou a importância do campeonato para a divulgação e fortalecimento da modalidade na região. “Nosso objetivo é incentivar o esporte e proporcionar uma competição de alto nível, promovendo o talento dos competidores e estimulando a participação do público”, afirmou.

Já Eder Romanini, organizador das provas, ressaltou que o evento representa uma grande oportunidade para os atletas locais demonstrarem suas habilidades e conquistarem reconhecimento. “Estamos trabalhando para que o campeonato seja um marco no cenário esportivo de Pacaembu e esperamos um grande número de inscritos e espectadores”, disse.

O evento, que conta com apoio da Prefeitura Municipal de Pacaembu, será realizado no Recinto de Rodeio da cidade. O local possui infraestrutura adequada para oferecer conforto e segurança aos competidores e ao público, garantindo um espetáculo emocionante para os apaixonados pela modalidade.

O campeonato é aberto para esportistas da região, e as inscrições estão disponíveis no site oficial www.trestamboresbrasil. Os interessados também podem entrar em contato para mais informações pelo telefone (18) 99631-1119, com dra. Ana Carolina.

Com um formato inovador e uma estrutura preparada para oferecer um grande espetáculo, o 1º Campeonato dos Três Tambores promete ser um evento de grande sucesso e entretenimento para os moradores de Pacaembu e região.