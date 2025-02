FLÓRIDA: Palestra sobre inteligência emocional motiva professores da rede municipal de ensino

Nesta segunda-feira (3), a Secretaria de Educação de Flórida Paulista promoveu uma palestra para os professores da rede municipal com o tema “Motivação e BemEstar na Docência com o Uso da Inteligência Emocional”.

O evento contou com a participação do psicólogo Aguinaldo Adelino Carvalho, especialista em Neuropsicologia, que trouxe reflexões sobre a importância do equilíbrio emocional na prática docente.

Em um cenário cada vez mais influenciado pela inteligência artificial, o desenvolvimento da inteligência emocional tem sido, muitas vezes, negligenciado. No entanto, o palestrante destacou que habilidades como empatia, autoconhecimento, autorregulação, relacionamento interpessoal e motivação são essenciais não apenas na sala de aula, mas em todas as esferas da vida.

“A inteligência emocional é um pilar fundamental para a educação e para a vida. Quando os professores desenvolvem essas competências, conseguem lidar melhor com os desafios da profissão e ainda promovem um ambiente mais acolhedor e produtivo para os alunos”, enfatizou Aguinaldo.

A iniciativa da Secretaria de Educação foi elogiada pelos participantes, que destacaram a relevância do tema para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e para a qualidade de vida dos profissionais da educação.

SOBRE O PALESTRANTE

Aguinaldo Adelino Carvalho é psicólogo com formação em Neuropsicologia, graduado em Letras e com Formação Teológica. Atualmente, dirige, ao lado da esposa Rosane de Carvalho, a Clínica Carvalho, é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista e atua como pastor da Igreja Batista da cidade.

A palestra reforça o compromisso da Secretaria de Educação em investir no desenvolvimento pessoal e profissional dos educadores, garantindo um ensino cada vez mais qualificado para os alunos da rede municipal.