Preso em Lucélia, homem é condenado a 337 anos de prisão

Um preso que cumpre pena em Lucélia, o soldador conhecido como “Maníaco do Corcel”, foi condenado a 337 anos e quatro meses de prisão. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (13), em São José do Rio Preto.

José Antônio Miranda da Silva, atualmente com 51 anos, foi preso no bairro Ouro Verde, onde morava com a família, no dia 19 de junho de 2020.

O réu foi condenado por 21 crimes. Cabe recurso da decisão.

Sobre as vítimas, algumas não foram localizadas para comparecer e outras não foram chamadas para preservar a saúde mental delas.

José Antônio foi denunciado por dois homicídios consumados, sete tentativas de homicídio, cinco roubos e sete estupros.

O homem já passou por júri popular em outubro de 2022 pelos delitos contra outras mulheres em Monte Aprazível (SP), onde também foi acusado de matar e estuprar as vítimas.

Na ocasião, ele foi condenado a 35 anos de prisão por homicídio, estupro e ocultação de cadáver.