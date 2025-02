Gestante de 28 anos tem morte confirmada por dengue

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou nesta sexta-feira (14) um novo óbito por dengue em Marília. A vítima é uma mulher de 28 anos, gestante de 28 semanas, que possuía comorbidades, incluindo diabetes e hipotireoidismo gestacional.

De acordo com a secretaria, a paciente foi internada no dia 30 de dezembro de 2024 e faleceu no dia seguinte, 31. O caso estava sob investigação e agora foi oficialmente confirmado como decorrente da doença.

O município segue monitorando a situação epidemiológica e informou que há outros três óbitos sob investigação relacionados à dengue.

A Secretaria de Saúde reforça a importância das medidas preventivas para combater a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da doença, e orienta a população a eliminar possíveis criadouros do mosquito, além de buscar atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas.