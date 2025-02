Denúncia anônima leva à prisão de homem por tráfico de drogas em Salmourão

De acordo com informações da polícia, o suspeito foi abordado em frente à sua residência, onde foi informado sobre a denúncia. Ele negou envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, com sua autorização e de sua esposa, os policiais realizaram buscas no imóvel com o apoio da equipe do CAMIL com cadela farejadora Emi.

Durante a vistoria, os agentes encontraram 12 invólucros de crack e a quantia de R$ 1.010,00 em notas diversas. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Adamantina, onde teve sua prisão ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.