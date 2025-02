ADAMANTINA: Gestão José Tiveron revela principais ações e metas do Plano de 100 dias de Governo

Ao assumir a Prefeitura de Adamantina no dia 1º de janeiro de 2025, o prefeito José Tiveron (NOVO) junto com a vice Lucia Haga (PRD) e os secretários municipais começaram a aplicar o Plano de 100 dias de Governo, com ações e metas para diferentes áreas da gestão municipal.

“Nossa missão é estabelecer uma administração moderna, transparente e conectada às reais necessidades da população. Durante o período de transição em dezembro de 2024, foram realizadas diversas reuniões, e apresentadas propostas para a condução de cada secretaria municipal”, relatou o chefe do executivo.

O Plano de 100 dias traz a definição das prioridades iniciais a serem executadas, de acordo com a realidade de cada uma das 14 secretarias municipais como, por exemplo, desburocratizar o atendimento ao cidadão, incluindo a organização de horários para atendimento ao público.

As principais iniciativas são: Administração – Elaboração de estudos para valorização dos servidores, com foco em reajuste salarial e aumento do vale-alimentação; Educação – Adequação do quadro de funcionários e professores para iniciar o ano letivo com equipes completas; Saúde – Mapeamento das filas de espera para consultas e exames especializados, seguido de um plano para reduzir prazos de atendimento, respeitando restrições orçamentárias; Assistência Social – Reprogramação de saldos e elaboração de convênios para garantir repasses a entidades socioassistenciais; Cultura e Turismo – Elaboração do calendário de eventos e revisão de projetos culturais e turísticos.

Também são consideradas prioridades neste começo de trabalho: Desenvolvimento Econômico – Estimular o empreendedorismo, mediante qualificação; incentivos empresariais e estudo da criação de um distrito industrial; Obras e Serviços – Levantamento do patrimônio da secretaria e diagnóstico das obras em andamento, verificando cronogramas e orçamentos; Gabinete – Democratização da gestão. Criação de um gabinete com acesso direto às demandas população; Esportes – Desenvolvimento do calendário de eventos, projetos e programas esportivos e recreacionais; Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente – Avaliação das manutenções de praças e áreas verdes e identificação de estradas vicinais e pontes que necessitam de manutenção imediata.

Constam ainda no Plano metas para as seguintes áreas: Assuntos Jurídicos – Prestação de orientações preventivas às secretarias e fortalecimento do alinhamento entre os Poderes Legislativo e Executivo; Secretaria de Finanças / Secretaria de Fiscalização e Arrecadação: Realização do controle de caixa durante a nova gestão, com aplicação criteriosa dos recursos, com observâncias dos parâmetros estabelecidos na LOA e na LDO; Planejamento – Desburocratização e agilidade nos processos internos. Promover melhorias no trânsito municipal.

“Essas ações refletem um compromisso com uma gestão eficiente, com acompanhamento próximo do prefeito para garantir a execução dos projetos e atender às demandas da população”, enfatizou Tiveron.

Os 100 dias de Governo serão completados em 10 de abril.