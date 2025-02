Carro invade pista contrária, bate em outro e passageira é ejetada do veículo e morre na rodovia BR-153

A passageira de um carro morreu ao ser ejetada do veículo, após ele invadir a contramão e bater em outro carro na madrugada de domingo (16), na BR-153, em Jacarezinho, no norte do Paraná. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vítima foi identificada como Eva Gabriela de Jesus, de 26 anos.

O motorista, de 26 anos, do carro onde a jovem estava foi socorrido em estado grave e levado para o pronto-socorro da cidade.

No outro carro, o condutor e a passageira, de 58 e 24 anos, também tiveram ferimentos e foram levados pelo Corpo de Bombeiros para a mesma unidade de saúde.

A Polícia Científica compareceu ao local para realizar a perícia. Durante o procedimento, os dois sentidos da rodovia foram interditados, sendo liberados na sequência.

Eva trabalhava no restaurante de um supermercado de Jacarezinho. O estabelecimento emitiu uma nota de pesar pela morte da colaboradora. (Veja abaixo).

O corpo da jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Eva foi sepultada na tarde de domingo (16), no cemitério municipal de Jacarezinho.