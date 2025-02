Liga Luceliense define detalhes da Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio que terá 18 equipes

A Liga Luceliense de Futebol, realizou uma reunião nas dependências da Câmara Municipal de Lucélia, na manhã de domingo, dia 16 de fevereiro, com objetivo de dar o pontapé inicial para a realização da 18ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio.

Durante a reunião comandada pelo presidente da Liga Luceliense de Futebol, Osvaldo da Silva “Peixeiro”, teve como pauta junto com representantes das equipes, as regras do campeonato, como inscrição de jogadores, premiação e outros assuntos relevantes.

A 18ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio este ano bate o recorde com a participação de 18 equipes de toda a região e também de regiões vizinhas.

A abertura oficial da competição ficou definida que acontecerá na cidade de Adamantina, e acontecerá no dia 16 de março (domingo), logo após o carnaval. A final ocorrerá em Lucélia, em data futura, mas o local poderá ser o campo do Tênis Clube de Lucélia.

Como houve a inscrição de 18 equipes, foi feito o sorteio de dois grupos com 9 times cada, tendo as equipes de Pracinha FC e Florida Paulista, como cabeças e chave. A escolha das duas equipes, seguiu o critério de que ambas as equipes, foram as finalistas da edição anterior, ocasião que acabaram por dividir o título da competição.

Após o sorteio as duas chaves ficaram com a seguinte composição:

CHAVE A: Pracinha FC, Lions Adamantina, San Remo de Adamantina, Osvaldo Cruz/Travain, ABC de Lucélia, Martinópolis, Parapuã, CME Osvaldo Cruz e Birigui/Bangola.

CHAVE B: Flórida Paulista, Jardim Alamandas Adamantina, Parque Iguaçú de Adamantina, Associação Osvaldocruzense, Clube dos 40/Elfes de Lucélia, Mariápolis, Pacaembu, Bastos e Inúbia Paulista.

A cidade de Adamantina terá quatro equipes na competição, enquanto Osvaldo Cruz e Lucélia contará com três equipes. A novidade é a presença de um time da cidade de Martinópolis, que participara pela primeira vez do campeonato.