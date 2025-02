RODRIGO BORGES: sangue jovem do empresariado floridense

Com visão empreendedora e espírito inovador, Rodrigo Borges se destaca no comércio de Flórida Paulista. À frente da Borges Materiais para Construção há décadas, ele conquistou um lugar de respeito entre os comerciantes da “Cidade Amizade”.

Apostando sempre em qualidade e atendimento diferenciado, Rodrigo transformou sua loja em uma das mais completas da região no segmento da construção civil. Seu compromisso em oferecer os melhores produtos e serviços faz com que sua clientela confie e volte sempre.

Com uma postura dedicada e sempre pronto para atender da melhor forma possível, Rodrigo alia tradição e modernidade na gestão do negócio. Ele conta com o apoio fundamental da esposa, Paula, e de uma equipe altamente competente, garantindo que cada cliente tenha uma experiência de compra satisfatória.

Seja para pequenas reformas ou grandes obras, a Borges Materiais para Construção é referência em qualidade, variedade e excelência no atendimento. Visite e comprove!