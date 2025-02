PACAEMBU: Iniciadas obras de reforma na praça da Igreja Matriz

Foram iniciadas na semana passada as obras de reforma e melhorias na praça Padre Giuseppe Angelo Bertolli, a conhecida “praça da Igreja Matriz” de Pacaembu.

As obras estão sendo executadas após viabilização de recursos financeiros através do deputado estadual Rogério Santos, junto ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

O projeto prevê a realização de uma ampla reforma e modernização do espaço, sendo que inicialmente está sendo removida as antigas calçadas, escadas e outros.

De acordo com a placa da obra no local, para a execução do serviço foi contratada a empresa Construtora Ouro Verde através de processo de licitação realizada pela Prefeitura.

Para a execução dos serviços serão investidos a importância de R$ 429 mil, sendo que a previsão é que os trabalhos sejam executados no prazo de 6 meses.

Com a reforma, a praça garantirá maior conforto e segurança para os usuários e irá realçar ainda mais as obras de revitalização e modernização realizadas na Paróquia Nossa Senhora das Graças de Pacaembu.