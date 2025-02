FLÓRIDA: Infestação de escorpiões e pragas ameaça a tranquilidade no Residencial Hosoume

Moradores cobram providências urgentes

Moradores do Residencial Hosoume I e proprietários de lotes do Hosoume II, em Flórida Paulista, entraram em contato com a equipe do jornal e site Folha Regional para relatar um problema que vem tirando a paz e a segurança da comunidade.

A frequente aparição de escorpiões, ratos, baratas e outros animais peçonhentos têm causado preocupação entre os moradores, que temem pela segurança de crianças, adultos e idosos, especialmente diante do risco de acidentes e ataques.

O problema, inicialmente identificado no Residencial Hosoume I, se agravou com a expansão do empreendimento para o Hosoume II, onde muitos terrenos estão tomados pelo mato alto, entulhos e outros materiais propícios à proliferação desses animais.

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE?



Em busca de soluções, moradores procuraram a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, mas, segundo relatos, foram informados de que a cobrança pela limpeza dos terrenos, notificações aos proprietários e manutenção das áreas verdes são de responsabilidade da empresa EGH Empreendimentos, responsável pelos loteamentos Hosoume.

O QUE DIZEM OS RESPONSÁVEIS PELO LOTEAMENTO?

Diante das reclamações, a equipe do Folha Regional entrou em contato com a responsável pelo loteamento, que pediu que aguardássemos até amanhã, quarta-feira, para que fosse emitido um posicionamento.

O jornal e site Folha Regional segue acompanhando o caso e reforça a importância da manutenção periódica dos terrenos para evitar riscos à saúde pública e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Caso novos relatos surjam, nossa equipe permanece à disposição para ouvir a comunidade e cobrar soluções.