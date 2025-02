FLÓRIDA: Prefeito participa de apresentação dos Programas de Desenvolvimento Econômico do Estado

Na terça-feira, 18 de fevereiro, o prefeito de Flórida Paulista, Dr. José Andriotti, marcou presença na reunião de Apresentação dos Programas de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, ocorreu na cidade de Campinas e contou com a participação do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Dr. Jorge Lima.

A reunião teve como objetivo apresentar iniciativas voltadas para o crescimento econômico e fortalecimento dos municípios paulistas. Entre os programas expostos, destacam-se:

-Desenvolve SP: Uma agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que disponibiliza crédito a empreendedores para estimular a economia.

-InvestSP: Responsável por atrair investimentos para o Estado de São Paulo, fomentando o crescimento industrial e empresarial.

-Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo): Atua na formalização e regulação de em-presas, facilitando o ambiente de negócios.

-SP Produz: Focado no fortalecimento das cadeias produtivas locais e no desenvolvimento econômico regional.

-Qualifica SP: Oferece cursos gratuitos de qualificação profissional e empreendedorismo, ampliando as oportunidades de emprego.

-Facilita SP: Programa voltado para a desburocratização de processos empresariais, incenti-vando contratações e a abertura de novas empresas.

-Jovem Aprendiz Paulista: Iniciativa que visa ampliar a inserção de jovens no mercado de trabalho por meio do programa de aprendizagem.

Durante o evento, o prefeito José Andriotti buscou compreender mais detalhadamente os programas para avaliar sua viabilidade e possível implementação em Flórida Paulista. Sua intenção é adotar iniciativas que promovam a geração de emprego e renda para a população local.

Além disso, o prefeito aproveitou a oportunidade para dialogar com o secretário estadual Jorge Lima, buscando estreitar laços entre o município e o Governo do Estado no que tange ao desenvolvimento econômico. O encontro representou um passo importante na busca por investimentos e programas que impulsionem a economia de Flórida Paulista, contribuindo para o crescimento sustentável.