FLORA RICA: Prefeito Fábio participa de encontro nacional em Brasília

O prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria participou, nesta semana, do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado em Brasília, com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e de Ministros de Estado. O evento, que se estendeu até o dia 13 (quinta-feira), teve como principal objetivo fortalecer o Pacto Federativo e ampliar a participação dos municípios em programas e ações do Governo Federal.

O encontro reuniu gestores municipais de todo o país em atividades simultâneas, com espaços imersivos, suporte técnico e estandes de atendimento, além de explanações detalhadas sobre manuais e ferramentas para uma gestão municipal mais eficiente.

Durante o evento, o prefeito Fábio se inteirou sobre diversos programas e iniciativas que podem beneficiar diretamente o município, destacando a importância de aproveitar as novas oportunidades oferecidas pelo Governo Federal.

Ainda no evento, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria encontrou-se com Lu Alckmin, segunda-dama do Brasil. Lu Alckmin é conhecida por seu envolvimento em causas sociais e por liderar projetos de capacitação profissional e inclusão social.

“É fundamental conhecer esses novos programas e nos inteirarmos sobre as oportunidades que estão sendo oferecidas. Isso nos permite planejar melhor e garantir que nosso município aproveite ao máximo os benefícios disponibilizados, contribuindo para o desenvolvimento local”, destacou o prefeito.