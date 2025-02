PARAPUÃ: Município recebe Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização

No dia 10 de fevereiro, com a presença do ministro da Educação Camilo Santana e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi realizada cerimônia de entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, em Brasília. O evento reconheceu 4.187 municípios por seus esforços na alfabetização infantil, sendo 2.592 na categoria ouro, 1.062 na prata e 533 na bronze.

Lula enfatizou a importância da educação para o desenvolvimento do país. “A gente nunca será desenvolvido se não apostar na educação”.

O prêmio integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), lançado em 2023 pelo Ministério da Educação, que visa garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Parapuã está em destaque nacional ao receber o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, na categoria ouro, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). Este reconhecimento é resultado do empenho do Departamento Municipal de Educação em promover uma alfabetização de qualidade para as crianças do município.

Parapuã alcançou 96 pontos, destacando-se entre 4.578 municípios participantes. No evento estiveram presentes a diretora de Educação, Gláucia Canalis de Souza, e a diretora da Creche Pequeno Príncipe, Giovanna Rovari.

Este selo reforça o compromisso de Parapuã com a educação e o futuro das crianças, celebrando o trabalho dedicado dos profissionais da educação e a colaboração da comunidade.