FLÓRIDA: Vereador pede informações sobre ampliação do distrito industrial e comercial

Na primeira sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista realizada no dia 6, o vereador professor Rafael apresentou requerimento solicitando informações à Prefeitura sobre a situação da ampliação do distrito comercial e industrial localizado na entrada da cidade.

O vereador questiona a Prefeitura para informar a situação da construção de infraestrutura no local, como construção de rede de água e esgoto – que está faltando – para ser destinado os lotes às empresas interessadas em construir e ampliar, gerando novos empregos na cidade.

Lembrou o vereador que o governador Tarcísio de Freitas em sua visita a Flórida Paulista garantiu a realização do serviço para a finalização da ampliação da área comercial e industrial, entretanto os lotes ainda não foram entregues.

“A geração de empregos deve ser prioridade da administração e a demora para a entrega dos lotes gera prejuízo ao desenvolvimento da cidade”, afirmou o vereador professor Rafael.

A ampliação da área comercial e industrial está localizada na via de acesso na entrada da cidade e de acordo com informações, tem diversas empresas interessadas que aguardam o lote para a construção no local, fato que deve gerar novos empregos em Flórida Paulista.