Local da tragédia passa por perícia para identificação da causa

De acordo com o delegado responsável pelo caso, João Baptistussi Neto, as investigações agora se concentrarão na análise com drones, já que as primeiras evidências foram coletadas pela equipe de perícia ainda na madrugada. O caso será transferido para o delegado de Nuporanga, com o apoio da Polícia Criminal de Ribeirão Preto.

O drone utilizado na investigação é capaz de captar imagens em 3D com alta precisão, mapeando todo o cenário do acidente. As imagens ajudarão a determinar a causa do acidente e a forma do impacto.

“O drone captura imagens detalhadas de toda a região do acidente, incluindo medidas precisas do relevo da pista e um mapeamento completo do local. Essa tecnologia contribuirá significativamente para a identificação das causas”, explicou Arthur Bernardes, perito responsável pela operação.