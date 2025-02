Mulher pede para dirigir carro bêbada, cai em barranco e morre

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu pouco depois das 18h. Além da mãe, o namorado da mulher, um homem de 45 anos, a filha dela, de 21 anos, e outra mulher, de 28 anos, acabaram feridos e foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Em contato com o namorado da vítima, os policiais foram informados que eles passaram o dia em um clube e que todos utilizaram bebidas alcoólicas desde 15h. Ao sair, a mulher teria pedido para conduzir o veículo e, como ela era habilitada, ele deixou.

Porém, ao descer a rua das Bromélias, ela teria perdido o controle e desceu desgovernada, passando pelo barranco e despencando na avenida com as rodas para cima. Ainda de acordo com a PM, pessoas que passavam pelo local conseguiram desvirar o carro, momento em que o homem conseguiu sair.

Com as outras vítimas presas no veículo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu fazer a remoção das mulheres. Em seguida, o Samu acabou confirmando a morte da motorista no local.

Uma das mulheres foi socorrida ao hospital com suspeita de lesão na medula, enquanto o dono do veículo e a outra ferida foram levados para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A jovem estava com suspeita de fratura em um dos braços e o homem sofreu apenas escoriações.

Após ser atendido, o dono do carro acabou conduzido para a delegacia para prestar depoimento. O caso será investigado pela Polícia Civil.