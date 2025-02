ARTIGO: Convertei-vos e crede no Evangelho

Por: Pe. Valdo Bartolomeu

Estamos iniciando mais uma vez a quaresma no dia 5 de março,

quarta-feira de cinzas! Tempo de conversão, vida nova, busca mais intensa

de Deus. É o tempo que precede e dispõe à celebração da Páscoa. Tempo

de escuta da Palavra de Deus e de conversão, de preparação e de memória

do Batismo, de reconciliação com Deus e com os irmãos, de recurso mais

frequente às “armas da penitência cristã”: a oração, o jejum e a esmola (ver

Mt 6,1-6.16-18).

De maneira semelhante como o antigo povo de Israel partiu durante

quarenta anos pelo deserto para ingressar na terra prometida, a Igreja, o

novo povo de Deus, prepara-se durante quarenta dias para celebrar a Páscoa

do Senhor. Trata-se de um tempo especial de purificação e de renovação da

vida cristã para poder participar com maior plenitude e gozo do mistério

pascal do Senhor. Tempo de orar mais, adorar mais, silenciar mais para

ouvir a voz do Senhor.

A Quaresma é um tempo privilegiado para intensificar o caminho da

própria conversão. Este caminho supõe cooperar com a graça, para dar

morte ao homem velho que atua em nós. Trata-se de romper com o pecado

que habita em nossos corações, nos afastar de todo aquilo que nos separa

do Plano de Deus, e por conseguinte, de nossa felicidade e realização

pessoal.

Neste tempo percorremos a caminhada pascal de Jesus e vamos

recebendo a força e alegria do seu Espírito para, filial e decididamente,

optar sempre pela vontade do Pai e proclamar, com o dom de nossa vida

aos irmãos, a vitória da vida, enquanto lutamos contra todas as formas de

violência e de morte.

A dimensão comunitária da Quaresma é assumida por nós na

Campanha da Fraternidade, que sempre nos pede conversão e solidariedade

em situações bem concretas de nossa realidade, como passo fundamental na

caminhada pascal. Nesse sentido, é importante ligar o tema da Campanha

da Fraternidade com a dinâmica da celebração. Fraternidade e Ecologia

Integral é o tema da Campanha da Quaresma deste ano. A Campanha desse

ano tem como lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31)e tem

como objetivo Geral “Promover, em espírito quaresmal e em tempos de

urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o

grito dos pobres e da terra”.

Enfim, é tempo de nos convertermos e crermos no evangelho.

Vivamos intensamente esta quaresma para que, juntos, possamos

ressuscitar com o Cristo na vigília pascal. Que Deus nos conduza para este

objetivo. Amém!