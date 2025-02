Missa marca o início das comemorações dos 66 anos de Salmourão

No último domingo, 16 de fevereiro, a comunidade de Salmourão se reuniu para a missa de louvor e ação de graças pelos 66 anos do município. A celebração, presidida pelo padre Rogério Mendes, que contou com a presença de autoridades municipais e fiéis, marcou o início das comemorações de aniversário de Salmourão.

Durante a missa, foi apresentado o livro infantil sobre a vida de São João Batista, com a doa-ção de 30 exemplares para a paróquia, que serão utilizados na educação catequética das crianças.

O padre Rogério Mendes destacou a importância da ação: “Este livro é uma ferramenta valiosa para aproximar nossas crianças da fé e da história de São João Batista, fortalecendo os valores cristãos em nossa comunidade.”

A programação do aniversário da cidade de Salmourão segue com diversas atrações. Confira os próximos eventos:

23/02 – 7h00 – 1ª Etapa da Copa Peixe Bike Shop – Salmourão/SP

28/02 – 19h30 – Apresentação de Capoeira Grupo Ginga Expressiva – Praça da Bandeira

28/02 – 21h00 – Show com Pratas da Casa + Pagode Resenha – Praça da Bandeira

01/03 – 19h30 – Apresentação da Banda Marcial – Praça da Bandeira

01/03 – 23h00 – Show com a dupla Carreiro & Capataz – Praça da Bandeira

02/03 – 08h00 – Torneio de Truco – Bairro Guarani.