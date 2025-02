LUCÉLIA: Sindicato Rural apresenta curso de olericultura orgânica

Foi realizada na manhã de sábado, dia 22 de fevereiro, na sede do Sindicato Rural de Lucélia, uma aula de sensibilização sobre o curso de Olericultura Orgânica. A aula foi ministrada pelo Eng. Agr. Júlio César Dominato da cidade de Presidente Prudente.

Na oportunidade, as pessoas que compareceram a aula inaugural, tiveram conhecimento de como será o curso, que terá o seu início no mês de março, e término no mês de outubro deste ano.

A Olericultura é o cultivo de hortaliças, que são plantas herbáceas com partes comestíveis como folhas, caules, raízes, bulbos e tubérculos. É um ramo da horticultura que desempenha um papel importante na segurança alimentar.

E a Olericultura orgânica é uma prática agrícola que visa produzir hortaliças de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e a saúde do consumidor.

O curso será realizado através da parceria Sindicato Rural de Lucélia e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp).

Os participantes não pagam pelo curso e recebem certificado que facilita a entrada no mercado de trabalho. As aulas teórica e práticas, ocorrerão em um sitio, localizado no bairro Jardim Novo, em Lucélia.

Interessados podem obter mais informações e fazer inscrições na sede do Sindicato Rural de Lucélia localizado na rua José Barbosa, 110 ou através do telefone 3551-1493.