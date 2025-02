FLÓRIDA: Prefeito Andriotti é empossado como presidente da Junta Militar

Na quarta-feira (19), o prefeito de Flórida Paulista, Dr. José Andriotti, tomou posse como presidente da Junta Militar do município. A solenidade, realizada no quartel militar de Bauru, reuniu autoridades civis e militares, além de diversos prefeitos.

Durante a cerimônia, o prefeito floridense prestou juramento e assinou o Termo de Compromisso de Posse, conforme estabelecido pela Lei do Serviço Militar. No documento, Andriotti se comprometeu a assegurar o cumprimento das obrigações militares no município, além de promover ações que fortaleçam o exercício da cidadania e contribuam para o desenvolvimento da nação.

O prefeito destacou a importância da parceria entre o poder público e as instituições militares, para que Flórida Paulista cumpra seu papel no serviço militar. “Agradeço ao Coronel Alessander Anastácio Flexa e a todos os envolvidos por essa cerimônia que fortalece os valores cívicos em nosso município”, destacou o prefeito.

A Junta Militar de Flórida Paulista, que funciona anexo a Biblioteca Municipal tem como objetivo coordenar e supervisionar o alistamento militar, além de promover atividades que integrem a comunidade às forças armadas.