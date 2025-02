PACAEMBU: Câmara Municipal pede esclarecimentos se haverá ou não a Festa do Peão este ano

Na sessão da Câmara Municipal, foi apresentado um Requerimento subscrito por todos os vereadores, com questionamentos sobre a Festa do Peão do Pacaembu.

No Requerimento os vereadores enviam questionamentos ao prefeito sobre a realização ou não da Festa do Peão de Boiadeiro em 2025, bem como se existe previsão orçamentária para custeio do referido evento; Qual a previsão das datas em que o evento ocorrerá; Se será elaborado um balancete dos gastos destinados à realização do evento e disponibilizado à população, seja pela prefeitura ou pela comissão responsável pelo evento, para garantir a total transparência sobre os recursos utilizados.

Ainda no Requerimento os vereadores pedem se não for ser realizada a Festa do Peão, que o prefeito informe qual a razão do cancelamento do evento e se existe algum plano para oferecer uma contrapartida à população referente a este cancelamento do evento.

De acordo com os vereadores, “a Festa de Peão de Boiadeiro de Pacaembu é um evento tradicional e consolidado em nossa região, tendo completado sua 34ª edição no ano de 2024 com grande prestígio e reconhecimento. O evento atrai visitantes de diversas localidades, movimentando a economia local e promovendo entretenimento de qualidade durante praticamente uma semana de montarias e espetáculos”.

Ainda de acordo com os, há rumores circulando no município de que a festa poderá não ocorrer no ano de 2025, gerando preocupação nos munícipes em geral. “Diante dessa situação, faz-se necessário buscar esclarecimentos oficiais para repassar à população informações claras e precisas. A transparência sobre este assunto é essencial para tranquilizar os cidadãos e preservar a credibilidade de um dos eventos mais importantes de nossa cidade”, questionam os vereadores.

O Requerimento apresentado é de autoria da presidente da Câmara, vereadora Joice Fonseca, e foi assinado pelos demais vereadores pacaembuenses.