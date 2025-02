Motor de van é arrancado de veículo após grave acidente no Paraná; duas pessoas morreram

O motor de uma van foi arrancado do veículo após um grave acidente registrado no fim da manhã desta quarta-feira (26) entre Fernandes Pinheiro e Irati, na região central do Paraná. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A batida entre a van e um caminhão ocorreu em uma curva da BR-277 em trecho onde ocorrem obras na pista com trânsito no sistema Pare e Siga.

Um homem e uma mulher que estavam na van e ainda não foram identificados, morreram com o impacto da batida.

Dois homens que estavam do caminhão ficaram em estado grave e foram encaminhados um para Hospital Santa Casa em Irati e outro, de helicóptero, foi para Hospital Regional em Ponta Grossa.

Pessoas que estavam no local informaram à RPC que acreditam que a causa do acidente tenha sido erro de comunicação dos trabalhadores na liberação da fila.

O trânsito na região está no sistema Pare e Siga sem previsão de liberação total da pista.

As causas da batida devem ser apuradas.