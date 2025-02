Ônibus de transporte de estudantes pega fogo no interior de SP

Um ônibus que transportava estudantes de Itápolis para uma instituição de ensino de Catanduva pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (26), após apresentar falhas mecânicas durante o trajeto.

O incidente ocorreu próximo à instituição de ensino em Catanduva. Segundo os estudantes, o ônibus já vinha apresentando problemas desde o início do ano letivo, com pneus furados e paradas inesperadas na estrada.

Após a fumaça sair do veículo, o motorista teve que parar o ônibus no meio da pista e, quando os alunos desceram, o veículo começou a pegar fogo.

A empresa responsável pelo transporte havia se comprometido a enviar outro ônibus para resgatar os estudantes, mas a demora fez com que alguns alunos tivessem que recorrer a caronas.

Em nota, a Prefeitura de Itápolis, que fornece o transporte de forma gratuita para os estudantes, se manifestou sobre o ocorrido, afirmando que ninguém se feriu.

“A administração municipal destaca que esse tipo de ocorrência nunca havia sido registrada ao longo dos anos de prestação do serviço e que as causas estão sendo apuradas. Para garantir a continuidade do transporte, um veículo substituto já foi providenciado, assegurando que os alunos não sejam prejudicados.”

Também em nota, as empresa responsável pelo veículo e o transporte disse que as “as causas do evento estão sendo apuradas pela perícia técnica, mas em princípio, trata-se de um problema técnico não diretamente ligado aos cuidados e manutenção do veículo”, diz o texto.

A empresa responsável disse ainda que “o veículo possuía todas as licenças administrativas necessárias para a circulação, estando absolutamente regular perante a Artesp, por cumprir todas as exigências deste rigoroso órgão público.”