PACAEMBU: Vereador pede que a Prefeitura entregue uniformes escolares junto com o kit escolar à todos os alunos da rede municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, o vereador Nelson Pereira Costa “Nelsinho”, apresentou Indicação, solicitando a Administração Municipal para que realize todos os tramites necessários para aquisição de uniformes escolares a todos os alunos da rede pública municipal a serem entregues junto com o Kit Escolar.

Ressaltou o vereador que o uso de uniforme pelos alunos da rede pública de ensino é essencial para a padronização e identidade visual dos estudantes. “Um uniforme bem definido é capaz de transmitir disciplina e comprometimento, valores que todo cidadão deve possuir para o desenvolvimento harmonioso da comunidade”, afirmou.

Ainda de acordo com o vereador, no entanto, muitas famílias não conseguem arcar com os custos do uniforme escolar devido a desafios econômicos, sendo que vários municípios circunvizinhos já vêm implementando políticas municipais para a entrega de uniformes escolares a todos os alunos matriculados nas redes públicas.

O vereador Nelsinho afirmou ainda que a entrega de uniformes escolares a todos os alunos da rede pública de Pacaembu, junto com o kit escolar integral, seria uma medida eficaz para garantir a inclusão e a qualidade do ensino oferecido.

De acordo com o vereador Nelsinho o mesmo pedido a Prefeitura de Pacaembu foi efetuado por ele na legislatura passada, porém não foi atendido, e por essa razão espera que agora o seu pedido seja atendido pela Administração Municipal devido a sua importância para todos os alunos da rede municipal de ensino.