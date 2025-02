Salmourão recebe pela primeira vez uma mulher no Comando da Polícia Militar

Com a passagem para a reserva do então comandante, Subtenente PM Peçan (a época), assumiu o comando do grupamento a 3º Sargento PM Larissa LEAL da Silva.

Do município de Araçatuba, a Sargento PM Leal se incorporou às fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo em novembro de 2014, aos 18 anos, tendo concluído a primeira etapa da Escola de Formação de Soldados em Junqueirópolis e a segunda parte (especializado) em Araçatuba.

Após sua formação, a então, Soldado, foi designada à atividade fim, policiamento, na capital paulista, 1ª Cia do 23º BPM/M, zona oeste.

Almejando crescimento na carreira, em 15/12/2018, através de seus esforços e iniciativa, foi promovida ao Posto de Cabo PM por concurso e persistindo em sua ascensão se dedicou aos estudos sendo aprovada no concurso de Sargento, frequentando o Curso de Formação na Escola de Sargentos em 2022; após sua formatura, a jovem Sargento continuou suas atividades profissionais no mesmo Batalhão, mas agora, como Comando de Grupo Patrulha, tendo sob sua responsabilidade extensa área territorial, direcionando efetivo, zelando por expressivo número populacional.

Devido seu alto nível de conhecimento nas várias funções do serviço policial-militar, fruto de seus esforços, a Sargento PM Leal, na mesma unidade, desenvolveu atividade Administrativa na função de “Sargenteante”, ou seja, encarregada a administração da Cia PM.

Com o encerramento deste ciclo, um novo se abriu, surgindo a oportunidade de estar mais próxima da sua região e então, em 25/11/2024 foi destacada na 3° Cia PM, Osvaldo Cruz, do 25° BPM/I e consequentemente como Comandante do 2° Grupamento de Polícia Militar, município de Salmourão.

Falando sobre sua carreira, sonhos e expectativas relacionadas a profissão escolhida, e suas responsabilidades quanto a segurança pública no município de Salmourão, a Sargento PM Leal fez as seguintes considerações:

“O exemplo de ser um policial militar surgiu em casa, com meu Pai, hoje policial militar reformado. Foi um sonho de criança que pude ver se tornar realidade. Meu desejo profissional sempre foi ajudar a sociedade e combater a criminalidade e hoje estar à frente do 2° Gp PM na cidade de Salmourão, me deixa muito orgulhosa pois sou a primeira mulher a alcançar essa posição, e também esperançosa para poder prestar um serviço de qualidade à comunidade local, em conjunto com os demais militares que ali trabalham”. – 3º Sgt PM Leal.