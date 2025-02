DRACENA: Governador Tarcísio libera militar da ativa do Corpo de Bombeiros para integrar o governo da prefeita Geni Lobo

Diretoria de Comunicação

Em um movimento estratégico que promete fortalecer a administração municipal de Dracena, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a liberação do 1º Sargento Otávio Augusto Adolfo de Oliveira, policial militar da ativa, para integrar o governo da prefeita de Dracena, Geni Lobo. A decisão, publicada oficialmente, no Diário Oficial do dia 19/02/2025,p estabelece a cessão do militar até 31 de dezembro de 2025, com possibilidade de renovação após essa data.

A medida é vista como parte de uma política de aproximação entre os governos estadual e municipal, visando otimizar a gestão pública e promover ações integradas de segurança e desenvolvimento local.

A escolha do 1º Sargento Otávio Augusto Adolfo de Oliveira reflete a aposta em perfis técnicos e estratégicos, que podem trazer contribuições significativas para a gestão de áreas prioritárias no município. A iniciativa reforça o compromisso do governador Tarcísio de Freitas em descentralizar e ampliar o apoio técnico aos municípios paulistas.

O papel do 1º Sargento Otávio Augusto Adolfo de Oliveira na Secretária de Gabinete e Governo será assessorar diretamente o Chefe do Executivo Municipal no planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, fortalecer a comunicação institucional e as relações com os meios de comunicação em diferentes esferas, além de coordenar e supervisionar a execução de ações e projetos do Plano de Governo, implementando melhorias em todas as áreas do município, garantindo uma gestão transparente e acessível.

A liberação do militar foi um marco na colaboração entre as forças de segurança e o poder público municipal na cidade de Dracena.