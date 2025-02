Definidos os finalistas do Campeonato de Futsal de Inúbia Paulista

Em dois duelos disputadíssimo pela as semifinais do Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Inúbia Paulista, na noite de quinta-feira (27), Ginásio de Esportes Ismael Aparecido Ferrari, as equipes do Lobos F.C. e Amigos Araujo F.C. conquistaram a classificação para as finais da competição de futsal inubiense.

LOBOS F.C.

No primeiro duelo o Lobos F.C., melhor postado em quadra não teve muito trabalho para conquistar sua classificação ao derrotar o bom time do Mirão F.C. por 8 a 4. Com os gols marcados através dos jogadores Juninho Maia, Yago, Luquinha Medeiros e André Bala (2- cada)

AMIGOS ARAUJO F.C.

Já no segundo duelo acirrado, entre Amigos Araújo F.C. e Galácticos F.C. fizeram um grande jogo que terminou no tempo normal empatado em 5 a 5.

O empate levou a partida para as cobranças de penalidades com a vitória e classificação do Amigos Araújo F.C., com o goleiro Guilherme defendo a cobrança de penalidade e Daniel convertendo com o gol decisivo.

ARBITRAGEM

Claudemir Brambila “Galeão ” e Ivan Oliveira (Osvaldo Cruz)

ORGANIZAÇÃO

Departamento Municipal de Esportes de Inúbia Paulista

DIRETOR

Valmir Vidal “Corote”

APOIO

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

-Na foto, os jogadores Juninho Maia e Yago, marcaram 2 gols cada para o Lobos