Duas pessoas ficam feridas após carro bater na traseira de caminhão carregado com laranjas na SP-225

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam bater na traseira de um caminhão carregado com laranjas no começo da tarde desta quinta-feira (27) na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), próximo ao quilômetro 208, no sentido Bauru-Jaú (SP).

A colisão deixou a pista parcialmente interditada e a carga de laranjas ficou espalhada pela rodovia, porém o trânsito já foi liberado.

Segundo a Polícia Rodoviária, as duas pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o atendimento médico. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil.