Policial penal morre em acidente grave na BR em Rio Preto

Um acidente grave envolvendo um carro e um ônibus matou um homem, na tarde desta quinta-feira (27/2), no quilômetro 45,5 da BR-153, em Rio Preto.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a vítima é o motorista do carro, um policial penal. Os veículos bateram e o automóvel foi atingido na lateral, ficando preso na parte dianteira do ônibus.

Ainda de acordo com PRF, o trânsito está fluindo normalmente pelo acostamento e faixa contrária da pista. Apesar do susto causado pela tragédia, os passageiros do ônibus, que seriam estudantes, não se feriram, mas precisaram sair do transporte pela janela.