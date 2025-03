DRACENA: Secretaria de Cultura e Turismo prepara Praça Arthur Pagnozzi para receber Carnadracena

A Secretaria de Cultura e Turismo já iniciou os preparativos para o Carnadracena 2025. A Praça Arthur Pagnozzi já recebe as decorações para a festividade, que acontecerá nos dias 1º e 3 de março, com início às 18h na Praça dos Estudantes, de onde sairá o cortejo até a praça central.

Neste ano, o carnaval de rua contará com stands da Prefeitura de Dracena com alguns serviços disponibilizados gratuitamente para a população, como maquiagem e pintura de cabelo, além de pontos de entrega de kits festa Carnadracena, faixas, abadás, preservativos, máscaras e álcool em gel.

A festa também contará com a segurança reforçada da Polícia Militar. Esta semana, a secretária de Cultura e Turismo, Ana Lúcia Mioto, se reuniu com o comandante da 1ª Companhia do 25°BPM/I, capitão Cavalari, para falar sobre a segurança durante o carnaval. A Polícia Militar do Estado de São Paulo intensificou suas operações de segurança neste período, para garantir a proteção dos foliões em todo o Oeste Paulista.

O evento também contará com ambulância e equipe preparada para atender os foliões em caso de necessidade.

CARNADRACENA 2025

O Carnadracena acontecerá nos dias 1º e 3 de março, sábado e segunda-feira de carnaval, e contará com a animação do grupo Calangos D’Oeste e com a parceria da Associação Comercial de Dracena.

A concentração será na Praça dos Estudantes, com início às 18h, de onde sairá o cortejo pela Avenida Presidente Vargas até chegar na Praça Arthur Pagnozzi, onde os foliões poderão curtir muita marchinha de carnaval e a apresentação da bateria do grupo Calangos D’Oeste. Todo o evento é gratuito e aberto para a população.

Os foliões também poderão participar de concurso e premiação para Melhor Bloco, Melhor Fantasia e Melhores Foliões. A competição tem o objetivo de promover a valorização das tradições culturais e fortalecer a participação popular de Dracena e região no evento.

A festividade também já se tornou um atrativo turístico, recebendo foliões de outras cidades que vêm até Dracena para curtir o verdadeiro carnaval de rua, com blocos, fantasias e muita marchinha de carnaval. É um evento voltado para todas as idades.