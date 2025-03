SALMOURÃO: Show de Carreiro & Capataz para comemorar os 66 anos

A celebração dos 66 anos de Salmourão promete ser inesquecível! A Prefeitura convida toda a população para a grande festa que acontecerá no dia 1º de março, na praça da Bandeira, a partir das 23h. “Prepare-se para uma noite de muita música e diversão com a atração nacional Carreiro & Capataz, além da participação especial do DJ Faísca. Não perca essa oportunidade de celebrar o aniversário da nossa querida cidade com muita energia e emoção”, disseram os organizadores.

Carreiro & Capataz trarão o melhor do sertanejo para agitar a praça, e DJ Faísca será responsável por aquecer a pista com muito som. A festa promete reunir famílias e amigos em uma noite cheia de alegria e boas lembranças. “Venha fazer parte dessa grande comemoração.”

A Administração Municipal tem se dedicado para promover eventos que fortaleçam a cultura e a união da cidade. Este evento é mais uma das ações para proporcionar momentos especi-ais aos cidadãos de Salmourão.

A prefeita Sônia aproveita para expressar sua gratidão a todos os salmouronenses pelo apoio contínuo e pela confiança. “Celebrar 66 anos de nossa cidade é motivo de muito orgulho. Quero convidar a todos para essa grande festa, que será uma verdadeira homenagem à nos-sa história e à nossa gente. Contamos com a presença de todos para fazermos deste aniversário um momento único e especial.”