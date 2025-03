Motociclista morre e passageiro de caminhonete é preso por atraso de pensão após acidente

Um acidente entre uma caminhonete e uma moto acabou com a morte do motociclista, de 23 anos , em um cruzamento no bairro Cidade Nova, em Franca (SP), na tarde deste domingo (2). Além disso, o passageiro da caminhonete acabou preso, já que era procurado pela Justiça por atraso no pagamento de pensão alimentícia .