Motorista morre após batida entre caminhão de tijolos e carreta em rodovia

Uma batida de frente entre um caminhão carregado com tijolos e uma carreta causou a morte de um dos motoristas na madrugada desta quinta-feira (14), na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), em Itatiba (SP). A carga de tijolos ficou espalhada pela pista, que precisou ser interditada.
Conforme apurado pela TV TEM, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 96,3. Com o impacto da colisão, o motorista da carreta morreu no local. Já os dois ocupantes do caminhão de tijolos saíram ilesos.
A carga de tijolos ficou espalhada pela pista e pelo acostamento. O trecho precisou ser interditado para que funcionários da concessionária responsável realizassem a limpeza do local. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.
Por g1 Sorocaba e Jundiaí – Foto: Gustavo Netto/TV TEM