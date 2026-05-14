Idoso tem braço amputado e homem fica ferido após ataque de pitbull no interior de SP

Os dois pitbulls avançaram sobre o homem, que tentou se defender com um tijolo, sofrendo ferimentos nas pernas e nas mãos. O idoso saiu de casa para ajudar, momento em que foi alvo de um dos cães, segundo apurou a TV TEM.

A polícia informou que a vítima foi socorrida e levada à Santa Casa de Santa Fé do Sul, onde passou por uma cirurgia no início da tarde desta terça. Ele teve o braço direto amputado.

O outro homem, de 74 anos, foi encaminhado com ferimentos leves para a Unidade de Pronto-Atendimento UPA) de Santa Fé do Sul, recebendo atendimento e sendo liberada.

A polícia localizou o dono dos dois pitbulls, que estava dormindo em casa, no momento em que escaparam. Ele prestou depoimento e foi liberado. Um inquérito foi aberto na Delegacia de Polícia para investigar as circunstâncias do ataque dos animais.

Por TV TEM – Foto: TV TEM/Reprodução