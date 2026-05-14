Motorista morre atingido por caminhão desgovernado em rodovia

Um homem morreu na tarde desta quarta-feira (13) após seu carro ser atingido por um caminhão desgovernado na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí (SP). O acidente aconteceu por volta das 14h35, no km 65, e causou a interdição de pistas nos dois sentidos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, que estava carregado com placas de isopor, relatou que o veículo perdeu força enquanto subia a rodovia no sentido Itu (SP). Desgovernado, o caminhão começou a descer de ré e atingiu o carro que vinha logo atrás.
“Pela cinemática, mostra que ele [o caminhão] passou com as rodas sobre o veículo, atravessou a via e o veículo veio a tombar na lateral”, explicou a Tenente Letícia, do Corpo de Bombeiros.
Mesmo após a colisão, o caminhão continuou se movendo para trás, atravessou o canteiro central e invadiu as duas faixas da pista contrária, no sentido Jundiaí.
O motorista do carro morreu no local. “A vítima não estava presa nas ferragens, o que mantinha ela dentro do veículo era o cinto de segurança. O óbito foi constatado no local”, informou a tenente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu trabalharam na ocorrência.
O motorista do caminhão, que prestava serviço e vinha do Paraná para uma entrega na região, não teve o estado de saúde divulgado.
O acidente causou a interdição parcial da rodovia nos dois sentidos por cerca de duas horas e meia, gerando grande congestionamento na entrada e na saída de Jundiaí.
A Polícia Científica foi acionada para periciar o local, e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Por Leonardo Vieira, TV TEM – Foto: Leonardo Vieira/TV TEM