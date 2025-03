ADAMANTINA: Prefeitura inicia obras na Praça da Estrela

A Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Agricultura e de Obras, iniciou na última segunda-feira (24) os trabalhos de revitalização da Praça José Parila, conhecida como Praça da Estrela. A iniciativa vinha sendo solicitada e cobrada por usuários e moradores vizinhos, inclusive junto à Câmara Municipal.

O prefeito José Tiveron esteve no local acompanhado do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Henrique Fernandes, para acompanhar o andamento dos serviços. Segundo ele, a iniciativa faz parte do compromisso de conservação e zeladoria dos espaços públicos da cidade.

Os trabalhos incluem limpeza, roçagem e reparos na estrutura da praça. Para agilizar a execução, a Prefeitura contou com maquinário terceirizado e a colaboração de reeducandos.

A Administração Municipal reforça a importância da manutenção contínua desses espaços e destaca que outras áreas da cidade também devem receber melhorias nos próximos meses.