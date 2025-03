FLÓRIDA: Secretaria de Meio Ambiente divulga novo calendário da coleta de galhos e lixo vegetal

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Meio Ambiente divulgou na última quinta-feira (27), o novo calendário anual da coleta de galhos e lixo vegetal, com o objetivo de manter a cidade limpa e organizada, promovendo o descarte adequado desses materiais.

O calendário será válido de março a dezembro de 2025, com coletas semanais alternadas entre os dois setores da cidade, divididos pelas avenidas Manoel Garcia Redondo, Praça Gerson Verronezi Ferracini e Avenida José Fróio. O setor verde corresponde à região norte, e o setor azul à região sul.

De acordo com o secretário de meio ambiente, Rafael Turra Lensi, o serviço será realizado de março a dezembro de 2025, com coletas semanais alternadas entre os setores. Além disso, o Distrito de Atlântida (Alto Iris) está incluído no setor verde e o Distrito do Indaiá do Aguapeí no setor azul.

Vale ressaltar que o descarte irregular de resíduos pode resultar em multas, conforme a legislação municipal.

Moradores com dúvidas podem procurar o setor responsável ou entrar em contato pelo telefone (18) 3581-2457.