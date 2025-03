LUCÉLIA: RESTAURANTE E PIZZARIA CAPRI o destino perfeito para suas comemorações especiais

Seja para um jantar romântico, um encontro com amigos ou uma grande celebração em família, o Restaurante e Pizzaria Capri é o local ideal para momentos inesquecíveis. Localizado em Lucélia, na avenida Internacional, 2352, centro, o estabelecimento é referência na cidade quando o assunto é gastronomia de qualidade.

Sob a direção de George e família, o Capri se tornou um ponto de encontro tradicional na Capital da Amizade. Com um ambiente aconchegante e um cardápio recheado de delícias, a restaurante conquista gerações de clientes fiéis, que encontram ali o equilíbrio perfeito entre sabor e hospitalidade.

Entre tantas opções deliciosas, um dos grandes diferenciais do Capri é sua icônica parmegiana, que se tornou marca registrada do restaurante. Preparada com ingredientes selecionados e um toque especial da casa, essa especialidade atrai apreciadores de toda a região.

Quer viver uma experiência gastronômica única? Entre em contato pelos telefones: (18) 99622-5298 (com WhatsApp) e (18) 99748-2500 ou (18) 98128-0088 (somente ligações).