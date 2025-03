FLÓRIDA: Pague menos na conta de energia com a LIS ENERGIAS RENOVÁVEIS

A Lis Energias Renováveis, uma empresa que tem o intuito de transformar a forma como você consome energia, ajuda os floridenses e toda a região a reduzir os custos com eletricidade.

A Lis oferece soluções de geração própria através de placas solares, convertendo a luz do sol em energia limpa e renovável.

Os empreendedores Ilídio Ribeiro, Jorge Ribeiro e Eduardo Segura, especialistas no setor, garantem tecnologia de ponta e eficiência para que você tenha o melhor custo-benefício na sua conta de luz. A empresa conta com parcerias estratégicas com fornecedores de equipamentos e painéis solares, assegurando qualidade e economia para seus clientes.

Além disso, a Lis Energias Renováveis já montou uma usina de geração e está investindo em novos empreendimentos de grande porte em Flórida Paulista, ampliando as possibilidades para quem deseja economizar e investir em um futuro sustentável.

Quer pagar menos na conta de energia? A Lis Energias Renováveis tem a solução ideal para você! Telefone: (18) 997141288.