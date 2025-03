FAI adota sistema digital, digitaliza processos, elimina papel e fortalece compromisso sustentável

A partir da próxima segunda-feira, dia 10, o Centro Universitário de Adamantina (FAI) dará um passo importante rumo à modernização administrativa, com a adoção completa do 1Doc, um sistema digital que substituirá o uso de papel na tramitação de documentos e processos internos. A iniciativa visa reduzir a burocracia, agilizar a comunicação entre setores e tornar os procedimentos mais eficientes e sustentáveis.

Segundo o reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a implantação do sistema reflete o compromisso da instituição com a inovação e a gestão responsável dos recursos.

“A digitalização dos processos internos representa um avanço significativo para a FAI. Com o 1Doc, teremos mais transparência, agilidade e eficiência na tramitação de documentos, garantindo que as demandas administrativas sejam atendidas de maneira mais rápida e organizada”, destaca o reitor.

A ferramenta permitirá que todos os setores da instituição realizem seus trâmites de forma 100% digital, eliminando a necessidade de documentos impressos e proporcionando mais controle e segurança na gestão acadêmica e administrativa.

“Além da redução do uso de papel, que contribui diretamente para a sustentabilidade, o sistema nos possibilita rastrear e cobrar respostas de maneira mais eficiente, reduzindo gargalos e melhorando o atendimento das solicitações internas”, acrescenta Teixeira.

A implementação do 1Doc já vinha sendo planejada nos últimos meses, com treinamentos e adaptações para garantir uma transição eficiente. A expectativa é que, com o novo sistema, os setores administrativos da FAI ganhem mais autonomia e fluidez no dia a dia, beneficiando toda a comunidade acadêmica.

Como acessar o sistema

A partir do dia 10, os colaboradores poderão acessar o 1Doc por meio de um link disponibilizado internamente. O sistema contará com suporte técnico para auxiliar os usuários durante o período de adaptação.