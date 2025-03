Ônibus é encontrado abandonado na SP-294, em Flórida Paulista

Na noite de ontem (06), um ônibus, aparentemente utilizado para o transporte de trabalhadores rurais, foi encontrado abandonado no km 607 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Flórida Paulista.

A descoberta foi feita por um profissional que operava um guincho leve da concessionária responsável pela rodovia.

Durante seu deslocamento, por volta das 23h30, no sentido Flórida Paulista –Adamantina, ele percebeu o veículo estacionado no acostamento do sentido oposto, próximo à “mata da Santana”.

Ao verificar a situação, constatou-se que não havia ninguém no interior ou nas proximidades do ônibus. O fato chamou a atenção, uma vez que o veículo foi deixado sem qualquer explicação aparente.

Até a manhã desta quinta-feira, o ônibus ainda permanecia no local. A origem e a propriedade do veículo devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

A ocorrência levanta questionamentos sobre os motivos do abandono e se há alguma irregularidade envolvendo o veículo, o que deve ser esclarecido nas próximas horas.