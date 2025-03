Sesc Thermas de Prudente abre inscrições gratuitas para cursos de práticas têxteis, robótica e materiais recicláveis

Ações voltadas para a conscientização ambiental, com reaproveitamento de madeira e papelão, além de oficinas de colagem, lambe-lambe e estêncil compõem a lista.

O Sesc Thermas de Presidente Prudente oferece cursos gratuitos que promovem a conscientização ambiental, o reaproveitamento de materiais recicláveis e práticas artísticas. A programação inclui oficinas de colagem, lambe-lambe, estêncil, construção e programação de robôs, além da confecção de instrumentos sonoros e chaveiros de madeira reutilizada.

Laboratório Têxtil, conduzido pelo educador Leandro Mariano, que propõe um ateliê livre de práticas tê­xteis, com processos criativos e a valorização do fazer manual e dos saberes ancestrais. Os encontros acontecem nos dias 12 e 23/3, às quartas-feiras, das 14h30 às 16h, com retirada de senhas no local.

Já o curso Introdução à Robótica, também ministrado pelo educador, ocorre às quintas-feiras, entre 13 e 31/3, sempre às 14h30. Nos encontros, a proposta é a construção de protótipos de baixo custo e exercícios de programação e lógica, explorando diferentes componentes eletrônicos.

No sábado (15), às 10h30, será realizada a oficina Arabescos de Papelão, inspirada nos tradicionais ornamentos árabes encontrados na arquitetura. Os participantes vão aprender a reproduzir esses elementos utilizando rolos de papelão como matéria-prima.

A programação segue no mesmo dia, às 14h30, com a oficina Sapo Musical, que ensina a confecção de instrumentos percussivos a partir de materiais alternativos, como tampinhas de garrafa PET.

A atividade também acontece no domingo, às 16h, conduzida pelas educadoras Karina Cordeiro e Renata Abdla. Para participar, é necessária a retirada de senhas com 30 minutos de antecedência.

No sábado 29/3, às 10h30, o educador Leandro Mariano ministra a oficina Chaveiros de Madeira, na qual os participantes desenvolvem a prática de utilizar ferramentas manuais e elétricas para criar chaveiros a partir de madeira reaproveitada.

Ainda no sábado, às 14h30, acontece a oficina Papietagem: Confecção de Bonecos, com as educadoras Karina e Renata. Elas trazem a técnica que explora a modelagem com papel, incentivando a criatividade e a reutilização de materiais. A mesma oficina será realizada no domingo, 30 de março, às 16h. Para participar, as senhas devem ser retiradas com meia hora de antecedência.

Robótica, Arabesco de Papelão e Chaveiro de Madeira são realizadas através de inscrições, todas gratuitas e começam no dia 5/3, a partir das 14h, pelo app Credencial Sesc SP, pelo site As ações deão realizadas através de inscrições, todas gratuitas e começam no dia 5/3, a partir das 14h, pelo app Credencial Sesc SP, pelo site sescsp.org.br/prudente ou presencialmente na Central de Relacionamento, mediante agendamento.