Morador da região morre em acidente na BR-153

Um morador de Dracena, de 39 anos, morreu em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido em Morrinhos/GO.

O acidente foi registrado no final da ontem, 07, pouco depois de 11h30, quando o condutor da uma motocicleta saiu da pista, no Km 616, e colidiu com o mourão de sustentação da cerca de arames de uma propriedade rural.

Renato Alves Ribeiro de 49 anos não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.

Ainda não se sabe o que causou a saída de pista e o fatal acidente.

Equipes Polícia Rodoviária Federal e de socorro estiveram no local, mas nada pôde ser feito para salvar a vida do motociclista.



A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal estiveram no local e realizaram seus trabalhos periciais, fazendo a remoção do corpo, em seguida.

Ele morava em Goiânia, os pais moram em Campo Grande e os familiares em Dracena.

Conforme a Mutuária Dracenense, o velório terá início às 13h e o sepultamento está previsto para as 16h de hoje, no Cemitério Municipal.