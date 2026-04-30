FLÓRIDA: Unidade do Sebrae Móvel estará na cidade na próxima semana

Flórida Paulista recebe, no próximo dia 4 de maio, uma ação especial voltada ao empreendedorismo e à inovação. O Sebrae-SP trará ao município o Sebrae Móvel – Experiências Digitais, oferecendo atendimento gratuito à população.

A estrutura itinerante ficará estacionada na Praça Gerson Veronesi Ferracini, em frente à Prefeitura, das 10h às 16h, com diversas atividades voltadas a quem já tem um negócio ou pretende começar a empreender.

Entre os destaques da programação está a experiência com óculos de realidade virtual, que permite ao público vivenciar conteúdos imersivos e inovadores. Além disso, haverá painéis interativos e apresentação de soluções digitais, mostrando na prática como a tecnologia pode ajudar no dia a dia dos negócios.

Os participantes também poderão receber orientações gratuitas do Sebrae, com dicas sobre gestão, planejamento e oportunidades de crescimento, tudo de forma simples e acessível.