Estudo aponta papel estratégico da arborização urbana no conforto térmico em Adamantina e Tupã

Levantamento preliminar indica que podas leves potencializam a redução de temperatura em áreas urbanas

Uma pesquisa em andamento tem revelado dados importantes sobre o impacto da arborização urbana no conforto térmico das cidades de Adamantina e Tupã, no interior paulista. O estudo, conduzido por uma equipe de pesquisadores vinculados a Rede de Educação Ambiental da Alta Paulista (REAP) e ao Grupo de Pesquisa e Gestão em Educação Ambiental (PGEA) da Faculdade de Ciências e Engenharia (FCE/UNESP- Tupã), analisou diferentes bairros das duas cidades, destacando como a gestão adequada das árvores pode contribuir para a mitigação do calor.

Em Adamantina, foram avaliados os bairros Jardim Brasil, Vila CICMA, Jamil de Lima e Jardim Adamantina. Já em Tupã, o levantamento contemplou as regiões da Vila Inglesa, Vila Abarca, Parque Universitário e Vila Tupã Mirim I e II. As coletas de dados ocorreram nos dias 25 e 26 de abril de 2026, no período entre 9h30 e 11h30, intervalo caracterizado por elevada incidência de radiação solar.



De acordo com os resultados preliminares, áreas com arborização submetida a podas leves e controladas apresentaram melhor desempenho na redução da temperatura ambiente. Esse tipo de manejo permite maior equilíbrio entre sombreamento e circulação de ar, criando microclimas urbanos mais amenos.

Em Adamantina, verificou-se que, em regiões como o Jardim Adamantina e o bairro Brasil, algumas das temperaturas aferidas ao sol, em superfície asfáltica, superaram os 50 °C. Por outro lado, nessas mesmas regiões, as temperaturas chegam a apresentar redução de até 20 °C à sombra de árvores com podas controladas. Em Tupã, chega-se à mesma constatação em bairros como o Parque Universitário e a Vila Tupã Mirim I e II.



A pesquisa é coordenada pelos pesquisadores: Profa. Dra. Angélica Gois Morales, Doutorando Tiago Rafael dos Santos Alves e do Gestor Ambiental Rodrigo Toshiaki Shioda. O estudo conta com apoio institucional da FCE/UNESP de Tupã e colaboração da Sala Verde REAP, o Grupo PGEA, a Pastoral da Ecologia Integral, Movimento Salve a Natureza e o Clube da Árvore de Tupã.



Segundo os pesquisadores, os dados ainda estão em fase de análise, mas já apontam para a necessidade de políticas públicas que valorizem não apenas o plantio de árvores, mas também seu manejo adequado. A expectativa é que os resultados finais contribuam para o planejamento urbano sustentável e para estratégias de enfrentamento das ilhas de calor, fenômeno cada vez mais presente em cidades de pequeno e médio porte.

